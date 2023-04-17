Стали известны сроки лишения свободы фигурантов дела «Детского питания»

Стали известны сроки фигурантов дела «Детского питания» Александра Зайкина и Павла Пущина. Приговор им, как и Сергею Пашкевичу, огласил тамбовский суд 10 апреля, сообщает рязанская «Новая газета».

Экс-советник главы администрации Рязани на общественных началах Александр Зайкин осужден «за организацию и руководство получением должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в особо крупном размере» (часть 3 статья 33, часть 6 статья 290 УК РФ). Суд ему назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Кроме этого, ему дали штраф в размере семикратной суммы взятки — 10 640 000 рублей. Также его лишили права занимать госдолжности и работать в органах местного самоуправления сроком на восемь лет.

Бывшего советника министра экономического развития России Павла Пущина судили «за совершение пособничества, то есть содействия в совершении преступления, устранения препятствий в получении должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в особо крупном размере» (часть 5 статья 33, часть 6 статья 290 УК РФ). Ему дали 9,5 лет колонии строгого режима, штраф в размере двукратной суммы взятки — 3 040 000 рублей. Также его лишили права занимать госдолжности и работать в органах местного самоуправления на протяжении шести лет.

Бывшего заместителя главы администрации Рязани Сергея Пашкевича судили «за совершение пособничества, то есть содействия в совершении преступления, устранения препятствий в получении должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в особо крупном размере». Ранее сообщалось, что суд его оправдал в связи с неимением доказательств его виновности.

Отмечается, что приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.

Напомним, что уголовные дела о взятках и откатах в МП «Детское питание» возбудили в 2018 году. С тех пор обвиняемые находились под стражей. Их подозревали в организованной схеме получения незаконных вознаграждений от поставщиков «Детского питания» через руководителя предприятия Александра Дворецкого, который получил четыре года колонии.

Фото: Телеграм-канал «Усы Куракиной»