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Фигурантам дела «Детского питания» вынесли приговор

Правоохранители вынесли приговор фигурантам дела рязанского МП «Детское питание». Об этом сообщает издание «Вид Сбоку».

Бывший заместитель главы администрации Рязани Сергей Пашкевич, экс-советник главы администрации Рязани на общественных началах Александр Зайкин и экс-советник министра экономического развития РФ Павел Пущин обвинялись в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ).

10 апреля Октябрьский районный суд Тамбова оправдал Пашкевича. Зайкин и Пущин получили реальные сроки.

Напомним, что уголовное дело возбудили в 2018 году. С тех пор обвиняемые находились под стражей. Их подозревали в организованной схеме получения взяток от поставщиков «Детского питания» через руководителя предприятия Александра Дворецкого. Он ранее получил четыре года колонии.

Отметим, что это повторный приговор. В октябре 2021 года все фигуранты получили реальные сроки. Однако суд апелляционной инстанции отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Фото: Телеграм-канал «Усы Куракиной»