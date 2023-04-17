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Малков: В Рязанской области построят пилотную флагманскую школу
Об этом стало известно во время приезда в регион министра просвещения России Сергея Кравцова и помощника Президента России Максима Орешкина.

В Рязанской области построят пилотную флагманскую школу с передовыми технологиями и методиками обучения. Об этом стало известно во время приезда в регион в понедельник, 17 апреля, министра просвещения России Сергея Кравцова и помощника Президента России Максима Орешкина. Они вместе с губернатором Павлом Малковым провели совещание, на котором обсудили вопросы развития сферы образования.

Павел Малков, как и главы других субъектов России-участников проекта, доложил о готовности Рязанской области к появлению передовой школы.

«Рязанская область определена одним из пилотных регионов, где будет реализовываться проект по строительству школы мирового уровня. Проведена большая подготовительная работа Министерством просвещения и губернаторами. Сегодня нужно переходить уже в активную фазу. Важно, чтобы все вопросы были отработаны для того, чтобы проект успешно реализовывался», — сказал Максим Орешкин.

«Благодаря поддержке президента реализуются широкомасштабные проекты по развитию образования, в том числе программа капитального ремонта общеобразовательных школ, проект „Профессионалитет“. Наша главная задача — создать единое образовательное пространство, чтобы каждый школьник вне зависимости от того, где он обучался, имел возможность получать качественное образование. Также в нашей стране есть дети, которые хотят получать более глубокие знания. Используя лучший отечественный опыт, будем создавать в соответствии с поручением президента такие флагманские школы. Определены шесть пилотных регионов, в число которых вошла и Рязанская область», — отметил Сергей Кравцов.

Павел Малков поблагодарил за доверие, оказанное региону. «Работать в таком важном проекте по поручению президента — большая честь и серьезная ответственность. Мы не подведем. Стоит задача создать школу с передовыми технологиями и методами обучения. В нашем регионе и в стране в целом одаренных школьников очень много. И для их всестороннего развития должны быть все необходимые условия. Возможности в этой флагманской школе колоссальные. Она будет отличной площадкой для роста талантливых учеников и педагогов, для внедрения лучших образовательных практик. Это будет важный методический центр для остальных школ региона». — рассказал Павел Малков.

Планируемая мощность образовательного комплекса — 800 мест. Предполагается, что школу откроют в 2025 году. Обучение в ней будет разнонаправленным: физико-математическим, естественно-научным, социально-гуманитарным.