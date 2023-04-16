В Дягилеве нашли труп мужчины
В субботу, 15 апреля, в Дягилеве обнаружили тело. Московский МСО Рязани проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
В субботу, 15 апреля, в Дягилеве обнаружили тело. Московский МСО Рязани проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
Уже известно, что погибший — житель Рязани 1964 года рождения. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.