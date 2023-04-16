Под Петербургом женщина обнаружила на крыльце дачи мумифицированное тело
В Ленинградской области женщина нашла на крыльце своей дачи мумию. Об этом сообщают «Известия» в воскресенье, 16 апреля, со ссылкой на источник.
В Ленинградской области женщина нашла на крыльце своей дачи мумию. Об этом сообщают
Инцидент произошел на дачном участке в СНТ «Лесное-3». По информации источника, труп принадлежит неизвестной женщине около 50 лет.
Рядом с телом обнаружили мобильный телефон и 3 тысячи рублей.
Причина смерти женщины станет известна по результатам экспертизы.