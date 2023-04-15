В Рязани с 17 апреля отключат горячую воду на 8 улицах
В Рязани с 17 по 21 апреля отключат горячую воду в домах жителей на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Рязани с 17 по 21 апреля отключат горячую воду в домах жителей на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения отключат подачу горячей воды по следующим адресам:
— улица Вознесенская, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15;
— улица Высоковольтная, д. 37 корп. 1, д. 37 корп. 2, д. 37 корп. 3, д. 37 корп. 4;
— проезд Грибоедова, д. 5;
— улица Грибоедова, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 16б;
— улица Дзержинского, д. 59 корп. 2, д. 59 корп. 3;
— улица Есенина, д. 36, д. 38;
— улица Ленинского Комсомола, д. 17, д. 17 корп. 1, д. 19;
— улица Подгорная, д. 5, д. 15, д. 15б.