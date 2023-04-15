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В Рязани с 17 апреля отключат горячую воду на 8 улицах
В Рязани с 17 по 21 апреля отключат горячую воду в домах жителей на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Рязани с 17 по 21 апреля отключат горячую воду в домах жителей на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения отключат подачу горячей воды по следующим адресам:

— улица Вознесенская, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15;

— улица Высоковольтная, д. 37 корп. 1, д. 37 корп. 2, д. 37 корп. 3, д. 37 корп. 4;

— проезд Грибоедова, д. 5;

— улица Грибоедова, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 16б;

— улица Дзержинского, д. 59 корп. 2, д. 59 корп. 3;

— улица Есенина, д. 36, д. 38;

— улица Ленинского Комсомола, д. 17, д. 17 корп. 1, д. 19;

— улица Подгорная, д. 5, д. 15, д. 15б.