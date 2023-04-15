В Шумаши загорелись несколько домов
В субботу, 15 апреля, в селе Шумашь Рязанского района загорелись несколько домов. Видео с места ЧП прислали РЗН. инфо очевидцы.
В субботу, 15 апреля, в селе Шумашь Рязанского района загорелись несколько домов. Видео с места ЧП прислали РЗН. инфо очевидцы.
Сообщение о возгорании поступило в 17:11 минут, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. На место выехали 8 автомобилей, 24 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
По предварительной информации, загорелись дома. Объявлен второй ранг пожара.