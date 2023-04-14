Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
Вск, 16
11°
ЦБ USD 81.68 -0.41 14/04
ЦБ EUR 90 0.24 14/04
Нал. USD 80.01 / 83.95 14/04 11:30
Нал. EUR 89.05 / 90.49 14/04 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
12 апреля 2023 17:27
1 732
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
7 032
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
10 724
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
13 536
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани задержали мужчину за незаконное хранение оружия

В Рязани задержали мужчину за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом сообщило «МВД Медиа».

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские узнали, что житель Клепиковского района хранит дома огнестрельное оружие разного калибра.

На въезде в Рязань, сотрудник Госавтоинспекции остановил иномарку, где в качестве пассажира сидел подозреваемый. В этот момент правоохранители задержали его. В подвале дома мужчины нашли свыше полутора тысяч патронов и 15 единиц огнестрельного оружия. Среди них автомат Калашникова, карабин, два обреза винтовок Мосина, обрез мелкокалиберной винтовки, две мелкокалиберные винтовки, ружье, семь пистолетов, в том числе антикварные образцы.

По словам Ирины Волк, экспертиза подтвердила, что оружие пригодно для производства выстрелов.

На мужчину завели уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия).