В Рязани задержали мужчину за незаконное хранение оружия

В Рязани задержали мужчину за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом сообщило « МВД Медиа ».

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские узнали, что житель Клепиковского района хранит дома огнестрельное оружие разного калибра.

На въезде в Рязань, сотрудник Госавтоинспекции остановил иномарку, где в качестве пассажира сидел подозреваемый. В этот момент правоохранители задержали его. В подвале дома мужчины нашли свыше полутора тысяч патронов и 15 единиц огнестрельного оружия. Среди них автомат Калашникова, карабин, два обреза винтовок Мосина, обрез мелкокалиберной винтовки, две мелкокалиберные винтовки, ружье, семь пистолетов, в том числе антикварные образцы.

По словам Ирины Волк, экспертиза подтвердила, что оружие пригодно для производства выстрелов.

На мужчину завели уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия).