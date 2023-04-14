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В России упростили процедуру признания военных погибшими и пропавшими без вести

Владимир Путин подписал закон об упрощении процедур признания людей погибшими и пропавшими без вести во время СВО. Об этом 14 апреля сообщает РИА «Новости».

Теперь, если в течение шести месяцев нет сведений о месте пребывания военного, а сослуживцы не могут подтвердить его смерть, то суд может признать его пропавшим без вести.

Если же были события, которые позволяют предполагать гибель военного, то также через шесть месяцев он может быть объявлен умершим. Для этого будет достаточно соответствующего заявления командира бойца.

Ранее для подтверждения смерти без вести пропавшего солдата необходимо было ждать два года после окончания боевых действий.