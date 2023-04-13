Прокуратура проверит скандал в Чучковской школе

Прокуратура проверяет информацию о конфликте между учителем физкультуры Чучковской средней школы и его ученицей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Проведение проверки поручено прокурору Чучковского района, которым будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании при реализации учебного процесса», — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что учитель физкультуры Чучковской средней школы толкнул несколько раз в спину свою ученицу и назвал ее мартышкой.