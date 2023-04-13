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Детский омбудсмен возьмет на контроль ситуацию в Чучковской школе

Уполномоченный по правам ребенка Рязанской области Анжелика Евдокимова возьмет на личный контроль инцидент между учителем и ученицей в Чучковской школе.

«Прокуратура проверяет обстоятельства произошедшего. Как бы не повели себя дети, что бы не произошло, взрослый не имеет права на подобное поведение», — отметила уполномоченный.

Ранее сообщалось, что в Чучковской средней школе учитель физкультуры назвал свою ученицу мартышкой и несколько раз толкнул ее в спину. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.