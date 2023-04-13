В петербургской школе подросток открыл стрельбу из пистолета
В петербургской школе подросток открыл стрельбу из пистолета. Об этом сообщил портал
Инцидент произошел в школе № 633 в Калининском районе.
По информации СМИ, 16-летний ученик принес пистолет. Сперва он начал стрелять рядом со школой, после — внутри здания. В результате стрельбы пострадали четыре человека. Предварительно, все они одноклассники стрелявшего.
Молодого человека задержали, он объяснил свои действия «шуткой». На проспекте Науки работают сотрудники СК, полиции и медики.
Отмечается, что стрелявший школьник состоит на учете, неблагополучный. Пострадавших увезли на освидетельствование.
По информации телеканала, школьник стрелял из игрушечного пистолета.