В петербургской школе подросток открыл стрельбу из пистолета

В петербургской школе подросток открыл стрельбу из пистолета. Об этом сообщил портал 78.ru .

Инцидент произошел в школе № 633 в Калининском районе.

По информации СМИ, 16-летний ученик принес пистолет. Сперва он начал стрелять рядом со школой, после — внутри здания. В результате стрельбы пострадали четыре человека. Предварительно, все они одноклассники стрелявшего.

Молодого человека задержали, он объяснил свои действия «шуткой». На проспекте Науки работают сотрудники СК, полиции и медики.

Отмечается, что стрелявший школьник состоит на учете, неблагополучный. Пострадавших увезли на освидетельствование.

По информации телеканала, школьник стрелял из игрушечного пистолета.