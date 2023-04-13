С рязанского предпринимателя взыскали миллионный долг по налогам
Судебные приставы Рязанской области принудили должника-предпринимателя погасить миллионный долг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Миллион долгов у предпринимателя скопилось в результате того, что он долгое время не оплачивал налоги. И, судя по всему, делать этого не собирался.
Приставы выяснили, что предприниматель владеет недвижимостью и автомобилем, на рулем которого часто превышал скорость, но штрафы за это не оплачивал. Застать мужчину дома у правоохранителей не получилось и его объявили в розыск.
В скором времени состоялся суд, на котором пришлось присутствовать предпринимателю. Там рассматривали вопрос об изъятии недвижимости.
Испугавшись изъятия нажитого имущества, мужчина сразу погасил свои долги в полном объеме.