Депутат Госдумы Нилов призвал начать пользоваться реестром призывников до конца весеннего призыва

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов призвал начать использовать реестр призывников до конца весеннего призыва, а не осенью. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Осторожно, новости».

Нилов возмутился, что ему и коллегам пришлось «в ускоренном порядке запускать закон», тогда как его запустить хотят только осенью.

«Все таки особое время — пусть не военное, но и не мирное для страны — может мы будем побыстрее реализовывать принятые законы, подписанные президентом», — заявил Нилов.