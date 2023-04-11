В Канищеве выявили превышение ПДК сероводорода в воздухе

В Канищеве вечером, 10 марта, стационарным постом наблюдения за атмосферным воздухом выявлено одно превышение ПДК сероводорода. Значение — в пределах технической погрешности приборов, уровень концентрации сероводорода в 20:20 составил 1,12 ПДКмр, сообщает Минприроды Рязанской области.

Специалисты проанализировали данные мониторинга, полученные со стационарного поста. Превышения по сероводороду в других микрорайонах не выявлено.

Мониторинг атмосферного воздуха по наиболее проблемным районам города продолжается.