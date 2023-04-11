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Обзор пасхальных куличей в рязанских магазинах

В рязанских магазинах начали продавать пасхальные куличи. Журналист РЗН. Инфо посмотрел ассортимент в торговых точках, узнал стоимость куличей и где продают освященный хлеб.

Корреспондент побывал в «Перекрестке», «ТаЕде», «Эмиль Бонтэ», «Магните», «Пятерочке» и «Дикси».

Стоимость куличей зависит от производителя, от размера и от рецепта, по которому их выпекают. На прилавках магазина самый маленький кулич стоит 54 рубля («Магнит», производство рязанского «Авангарда»), самый дорогой — 850 рублей («Перекресток», производитель Casa Rinaldi, предположительно Италия).

В магазинах до десятка разных видов куличей: классические, на твороге, с изюмом, курагой или цукатами. Самый разнообразный ассортимент в «Перекрестке», самые недорогие куличи — в «Магните» и «Дикси».

В «Дикси» на некоторых куличах стоят отметки, что они «освящены на производстве». Как именно происходит это действие, остается для редакции загадкой. В 2022 году рязанская епархия говорила, что нельзя освящать куличи без благословения правящего архиерея. Тогда вопрос возник к пекарне «Эмиль Бонте», в которой продавались куличи с надписью «освящен». В этом году от таких куличей в частной пекарне отказались. Причину корреспонденту продавцы назвать затруднились.