В Свердловской области из зала суда сбежал 26-летний рецидивист

В Первоуральске Свердловской области из зала суда сбежал 26-летний рецидивист Александр Колмаков. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на официального представителя регионального УМВД Валерия Горелых.

«В первый раз он сидел в ИК-1 Курганской области, откуда освободился 24 апреля 2019 года. Вторую ходку отбывал в ИК-12 в Нижнем Тагиле, откуда по УДО вышел 29 августа 2022 года», — рассказал представитель ведомства.

В этот раз Колмакова судили за нарушение условий условно-досрочного освобождения. Его должны были приговорить к реальному сроку, однако подсудимый сбежал. Он выпрыгнул в окно и скрылся в неизвестном направлении.

Отмечается, что решеток на окне не было, а охрана его остановить не успела.