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В Кузбассе в аварии с внедорожником погибли два человека

В Кузбассе в аварии с внедорожником погибли два человека. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Авария произошла на 41 километре трассы «Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск».

Предварительно установлено, что водитель Lexus RX-400 не справился с управлением, столкнулся с двигавшуюся впереди «ГАЗель». После этого внедорожник выехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Lexus.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.