В Кузбассе в аварии с внедорожником погибли два человека
В Кузбассе в аварии с внедорожником погибли два человека. Об этом сообщило
Авария произошла на 41 километре трассы «Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск».
Предварительно установлено, что водитель Lexus RX-400 не справился с управлением, столкнулся с двигавшуюся впереди «ГАЗель». После этого внедорожник выехал с проезжей части и врезался в дерево.
В результате аварии погибли водитель и пассажир Lexus.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.