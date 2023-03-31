В Кузбассе в аварии с внедорожником погибли два человека

В Кузбассе в аварии с внедорожником погибли два человека. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Авария произошла на 41 километре трассы «Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск».

Предварительно установлено, что водитель Lexus RX-400 не справился с управлением, столкнулся с двигавшуюся впереди «ГАЗель». После этого внедорожник выехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Lexus.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.