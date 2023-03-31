Рассылку повесток через «Госуслуги» приравняют к личному вручению

Вручение повесток через «Госуслуги» приравняют к личной передаче документа. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина.

По его словам, одной из целей являлась минимизация процента уклонистов. Швыткин отметил, что «вручение в электронном виде то же самое, что и лично».

Депутат подчеркнул, что удаление профиля на «Госуслугах» или приложения для того, чтобы не получить повестку, будет считаться уклонением от армейской службы.

Ранее стало известно, что на портале убрали кнопку удаления профиля.