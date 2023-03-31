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На портале «Госуслуги» убрали функцию удаления учетной записи

На портале «Госуслуги» убрали функцию удаления учетной записи. Об этом сообщил «Коммерсант».

Как ответили изданию в службе поддержки портала, кнопку удаления скрыли по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ. Отмечается, что на данный момент единственным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания.

Изменения в работе сервиса произошли на фоне заявления начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирала Владимира Цимлянского о том, что в ходе весеннего призыва повестки впервые будут направляться и в электронном виде. Если такой технической возможности нет, повестки призывникам вручат лично.