На портале «Госуслуги» убрали функцию удаления учетной записи

На портале «Госуслуги» убрали функцию удаления учетной записи. Об этом сообщил « Коммерсант ».

Как ответили изданию в службе поддержки портала, кнопку удаления скрыли по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ. Отмечается, что на данный момент единственным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания.

Изменения в работе сервиса произошли на фоне заявления начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирала Владимира Цимлянского о том, что в ходе весеннего призыва повестки впервые будут направляться и в электронном виде. Если такой технической возможности нет, повестки призывникам вручат лично.