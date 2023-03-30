Зеленского попросили разместить на территории Украины ядерное оружие

На сайте Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разместить на территории Украины ядерное оружие США. Об этом пишет РИА «Новости» .

"Разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерных вооружением", — говорится в тексте петиции.

Автор не приводит обоснования этому предложению.

По правилам платформы, если петиция за 92 дня наберет 25 тысяч подписей, то Владимир Зеленский даст на нее официальный ответ. На данный момент документ подписали более 100 человек.