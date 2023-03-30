Wildberries уберет с продажи товары с низким рейтингом

Wildberries уберет с продажи товары с низким рейтингом. Об этом в четверг, 30 марта, пишет «Коммерантъ».

В маркетплейсе решили убирать с продажи товары со средней оценкой ниже трех из пяти от покупателей. Возобновление продажи возможно в случае, если общий рейтинг товаров у продавца будет повышен. Также площадка усилила контроль за маркировкой товара.

«Онлайн-платформа начинает приостанавливать поставки товаров, на которые поступают жалобы покупателей на их низкое качество. Также ранее Wildberries усилила контроль за наличием маркировки на товарах», — рассказали в компании.