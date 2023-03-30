В Санкт-Петербурге два мальчика утонули в Финском заливе

В Санкт-Петербурге два мальчика утонули в Финском заливе. Об этом в четверг, 30 марта, пишет «Рен-тв».

Накануне дети восьми и одиннадцати лет вышли на прогулку и перестали выходить на связь. Родители забили тревогу и обратились в полицию.

Сотрудники полиции начали поиск пропавших школьников. Их тела обнаружили в промежутке среди льда в Финском заливе.

По предварительной информации, у одного из мальчиков с собой были коньки.

Проводится проверка.