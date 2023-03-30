В рязанской ОКБ женщине пересадили печень

В рязанской ОКБ женщине пересадили печень. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава .

Женщине страдала аутоиммунным заболеванием печени. В конце февраля у нее открылось кровотечение, ей потребовалась госпитализация. Как отметил начальник хирургической службы ОКБ Олег Зайцев, кровотечение — одно из грозных осложнений заболевания печени. «В подобных случаях оно всегда массивное, прогноз для пациента при этом неблагоприятный», — сказал врач.

Пациентку госпитализировали в Шацкую МРБ, однако ее состояние ухудшалось. Ей потребовалась помощь специалистов ОКБ. Вертолетом санавиации ее доставили в Рязань, где ее ждала бригада специалистов-реаниматологов.

Позже выяснилось, что пациентке можно пересадить печень, поскольку нашелся донорский орган. Операция по трансплантации длилась около семи часов.

«С одной стороны, можно рассматривать этот клинический случай как большую удачу, на самом деле, — это результат слаженной работы многих служб. Вертолетом санавиации пациентку оперативно доставили в нашу больницу, специалисты органного донорства сработали, чтобы трансплантация стала возможной, реаниматологи подготовили ее к операции, все операции по трансплантации в регионе выполняются силами врачей и медсестер ОКБ, поэтому они тоже были готовы к операции и отлично справились!», — отметил главврач ОКБ Андрей Карпунин.

На реабилитацию пациентке потребуется около полугода. Ее выписали домой, где ее ждала тринадцатилетняя дочь.