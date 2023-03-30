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В Рязанской области ГИБДД проводит рейд с помощью системы «Паутина»

В Рязанской области 29 марта сотрудники ГИБДД проводили рейд на пресечение нарушений ПДД при помощи системы «Паутина», сообщает региональное УМВД.

За день на дорогах области правоохранители остановили четыре автомобиля, водители которых имеют штрафы на общую сумму более 190 тысяч рублей. Также сотрудники ДПС выявили трех водителей, которые ездили за рублем авто с прекращенной регистрацией.

Всех нарушителей ПДД привлекли в ответственности.

Отметим, что в комплекс «Паутина» попадают все автомобили, которые проезжают через автоматизированные камеры фиксации административных правонарушений. Система показывает те машины, собственники которых находятся в розыске или имеют какие-либо непогашенные штрафы и другие нарушения.

Рейд продолжается.