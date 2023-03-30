В Рязани с юбилейной программой выступил «Хор Турецкого»

В среду, 29 марта, в концертном зале рязанской филармонии выступил «Хор Турецкого». Программа была посвящена юбилею основателя коллектива Михаила Турецкого и называлась «Мне 60 и это ЗДОРОВО».

В среду, 29 марта, в концертном зале рязанской филармонии выступил «Хор Турецкого». Программа была посвящена юбилею основателя коллектива Михаила Турецкого и называлась «Мне 60 и это ЗДОРОВО».

Зрителей ждало двухчасовое шоу в сопровождении живой музыки. Артисты исполнили как авторские произведения, так и известные российские и зарубежные песни. Вместе с хором выступали две солистки арт-группы SOPRANO Турецкого — Дарья Львова и Анна Королик.

Рязанцы услышали русские и цыганские романсы, «Звезда по имени солнце» группы Кино, советские «Песня о тревожной молодости» и «И вновь продолжается бой», песню ABBA «Waterloo» на русском языке и другие.

Трогательным моментом вечера стало исполнение Михаилом Турецким песни «Эхо любви» в память о своих родителях.

На «десерт» солист хора Михаил Кузнецов, обладающий редким диапазоном голоса — мужским сопрано, исполнил романс «Соловей».

Зрители тепло встретили артистов — после первой песни начали дарить цветы, пели вместе с хором, а на песне «Спецназ» весь зал встал.

Михаил Турецкий рассказал журналистам, что все билеты раскупили за месяц до концерта, поэтому коллектив принял решение выступить в Рязани еще раз — 21 апреля.

«Мы уже за все взялись и все охватили. Практически все, что может охватить мужской голос. „Хор Турецкого“ — это тысяча композиций», — рассказал Михаил Турецкий. Он отметил, что в репертуаре арт-группы есть песни на стихи Сергея Есенина и пообещал начать апрельский концерт Рязани с произведения «Не жалею, не зову, не плачу».