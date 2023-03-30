Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
Птн, 31
Сбт, 01
ЦБ USD 77.09 0.11 31/03
ЦБ EUR 83.76 0.27 31/03
Нал. USD 76.8 / 82.45 30/03 18:01
Нал. EUR 83.6 / 85.19 30/03 18:01
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
11 часов назад
413
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
2 637
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
5 514
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
8 382
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани с юбилейной программой выступил «Хор Турецкого»
В среду, 29 марта, в концертном зале рязанской филармонии выступил «Хор Турецкого». Программа была посвящена юбилею основателя коллектива Михаила Турецкого и называлась «Мне 60 и это ЗДОРОВО».

В среду, 29 марта, в концертном зале рязанской филармонии выступил «Хор Турецкого». Программа была посвящена юбилею основателя коллектива Михаила Турецкого и называлась «Мне 60 и это ЗДОРОВО».

Зрителей ждало двухчасовое шоу в сопровождении живой музыки. Артисты исполнили как авторские произведения, так и известные российские и зарубежные песни. Вместе с хором выступали две солистки арт-группы SOPRANO Турецкого — Дарья Львова и Анна Королик.

Рязанцы услышали русские и цыганские романсы, «Звезда по имени солнце» группы Кино, советские «Песня о тревожной молодости» и «И вновь продолжается бой», песню ABBA «Waterloo» на русском языке и другие.

Трогательным моментом вечера стало исполнение Михаилом Турецким песни «Эхо любви» в память о своих родителях.

На «десерт» солист хора Михаил Кузнецов, обладающий редким диапазоном голоса — мужским сопрано, исполнил романс «Соловей».

Зрители тепло встретили артистов — после первой песни начали дарить цветы, пели вместе с хором, а на песне «Спецназ» весь зал встал.

Михаил Турецкий рассказал журналистам, что все билеты раскупили за месяц до концерта, поэтому коллектив принял решение выступить в Рязани еще раз — 21 апреля.

«Мы уже за все взялись и все охватили. Практически все, что может охватить мужской голос. „Хор Турецкого“ — это тысяча композиций», — рассказал Михаил Турецкий. Он отметил, что в репертуаре арт-группы есть песни на стихи Сергея Есенина и пообещал начать апрельский концерт Рязани с произведения «Не жалею, не зову, не плачу».