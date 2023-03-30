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В Рязани перевыпустили фотоальбом Евгения Каширина

В Рязани переиздали альбом фотографа Евгения Каширина. Об этом РЗН. инфо рассказал редактор и издатель Дмитрий Бочаров.

Первый альбом «Рязань и рязанцы: эпоха оптимизма в фотографиях Евгения Каширина», выпустили еще в 2007 году. В него вошло 190 работ с комментариями автора, охватывающие почти тридцатилетний период его творчества.

Евгений Каширин участвовал в создании своего фотоальбома, но завершить работу не смог.

«Мы начали собирать альбом таким, каким он хотел его видеть. Но мастер болел и в готовом виде свою биографию в руках так и не подержал. Книгу выпустили на 40-й день после его смерти тиражом в две тысячи копий», — сообщил редактор и издатель фотоальбома Дмитрий Бочаров.

По его словам, выпустить заново биографический альбом Каширина решили по просьбам рязанцев.

Переизданный альбом выполнен в твердом переплете. В нем появились дополнительные страницы и улучшилась цифровая обработка снимков. Тираж альбома также составил две тысячи копий.

С бесплатной версией альбома можно ознакомиться по ссылке.