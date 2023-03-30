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В Рязани открыли мемориальную доску в честь Александра Цулимова

В Рязани 30 марта открыли мемориальную доску бывшему руководителю МП «КВЦ» Александру Цулимову. Об этом сообщается на сайте гордумы.

«Александр Алексеевич был настоящим профессионалом, открытым, интересным человеком. С его именем связана целая эпоха в истории Кустового вычислительного центра. Рада, что депутаты городской Думы поддержали решение об увековечивании памяти этого выдающегося человека», — сказала председатель рязанской гордумы Татьяна Панфилова.

Цулимов с 1984 года был заведующим оперативно-производственного отдела в Кустовом вычислительном центре, а в 1999 году возглавил его. В должности руководителя он работал более 18 лет.

Александр Цулимов активно занимался развитием производственной базы КВЦ: внедрял современные информационные технологии, оснащал его средствами вычислительной техники и телекоммуникаций, использовал передовые методы управления.

За свой труд мужчина получил звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ» и «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России».