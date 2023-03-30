В Рязани обнаружили труп мигранта

В Рязани нашли труп мигранта. Об этом сообщило издание « МК в Рязани » со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по Рязанской области Даниила Линева.

Труп мужчины 1964 года рождения обнаружили в одной из квартир в доме № 6 корпус 3 по улице Черновицкой. Тело не имело признаков насильственной смерти.

Отмечается, что погибший мужчина злоупотреблял алкоголем. По словам приятелей, накануне он пришел домой пьяным.

По словам Линева, по факту обнаружения трупа следователи начали проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.