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В Рязани выращивают 400 тысяч цветов для высадки на городские клумбы

В теплицах Дирекции благоустройства выращивают около 400 тысяч однолетних цветов: виола, тагетес, георгины, цинерария, циния, антирринум, целлозия, агератум, сальвия, газания. Их высадят на городские клумбы после того, как закончат цвести тюльпаны, сообщает мэрия.

На Первомайском проспекте в этом году посадят бегонию разных цветов и кохию. Улицу Почтовую снова украсят махровой петунией и тагетесом. Также тагетес будет высажен у монументов в форме георгиевской ленты. На площади Победы вновь появится клумба в форме звезды из красной бегонии с лентой из тагетеса и фестука. В сквере 60-летия Победы в этом году появится клумба, которую украсит петуния цветов российского флага.

Агроном Дирекции Благоустройства Дарья Баландина рассказала, что для роста рассады в теплицах поддерживается температура не ниже +20 градусов. Растения регулярно поливают, подкармливают и пропалывают. Большинство цветов неприхотливы к погодным условиям и могут переносить небольшое понижение температур. Перед высадкой в грунт их «закаливают» — проводят перекрестное проветривание, чтобы подготовить к новым погодным условиям.