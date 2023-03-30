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В Рязани благоустроят территорию Малого шоссе

В Рязани благоустроят территорию Малого шоссе. Об этом сообщила горадминистрация.

Речь идет об участке от пешеходного перехода со стороны вокзала «Рязань-1» до перекрестка у ТЦ «Виктория Плаза».

Территория стала лидером рейтингового голосования по Железнодорожному району. Благоустройство проведут в 2023 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани».

Территорию будущего благоустройства посетила глава администрации Елена Сорокина. Она пообщалась с подрядчиком и активистами, а также дала ряд поручений профильным подразделениям.

Представитель подрядчика отметил, что центральная часть Малого шоссе будет вымощена тротуарной плиткой, ее украсят зелеными островками, по периметру которых высадят деревья и кустарники. В рамках благоустройства заменят 15 опор освещения, провода уберут под землю. Появятся лавочки, урны, навесы-перголы. Территорию оснастят видеонаблюдением. На следующей неделе начнутся земляные работы и фрезерование асфальта.

Подрядчику мэр указала на необходимость соблюдения культуры производства работ и своевременного вывоза строительного мусора. Работы планируют завершить к 1 сентября.