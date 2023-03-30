Полиция задержала 41-летнего рязанца, который угрожал зарезать свою мать

В Рязани женщина обратилась в полицию, попросив защитить ее от своего сына. Об этом 30 марта сообщает региональное УМВД.

После звонка 71-летней рязанки, к ней домой отправился отряд ППС. На момент прибытия полицейских, кухня в квартире была разгромлена. Женщина сообщила, что сын угрожал ей ножом.

Правоохранители забрали 41-летнего мужчину в отдел. В отношении него возбудили уголовное дело за угрозу убийством.

Отмечается, что рязанца уже судили по этой статье.