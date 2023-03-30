В Правительстве предложили лишать водительских прав за многочисленные штрафы с дорожных камер и радаров

В Правительстве предложили лишать водительских прав за многочисленные штрафы с дорожных камер и радаров. Об этом в четверг, 30 марта, пишет vc.ru.

В сообщении отметили, что если поправки будут приняты, под их действие попадут многие водители.

Согласно ведомственной отчётности ГИБДД всего в 2022 году вынесен 201 миллион штрафов. Из них более 90 процентов выписано по показаниям дорожных камер — 183,5 миллиона штук на сумму 112,8 миллиарда рублей.