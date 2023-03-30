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Под Петербургом отец обнаружил тело 15-летней девочки

В Колпино под Санкт-Петербургом скончалась 15-летняя девочка. Об этом сообщает «Piter.tv».

Тело школьницы обнаружил отец. Оно находилось в коридоре около турника. Рядом лежала веревка.

В момент трагедии отца не было дома. В квартире находилась только мачеха девочки. Журналисты пишут, что женщина была в комнате и ничего не слышала.

Отец сообщил, что 27 марта его дочь поссорилась с молодым человеком и очень переживала из-за этого.

Отмечается, что 2 марта 2022 года семью поставили на учет в ПДН и ОДН. Девочка же на учете не состояла. Характеристика с места учебы положительная.