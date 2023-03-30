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В Михайловском районе пьяный иностранец убил 17-летнего подростка

В Михайловском районе пьяный иностранец убил 17-летнего подростка. Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 5 января 2023 года. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе бытовой ссоры с 17-летним подростком мужчина нанес ему более 10 ножевых ранений. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Убийство было раскрыто по горячим следам, обвиняемого заключили под стражу.

Следователи собрали достаточную базу доказательств и передали дело в суд.