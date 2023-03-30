В МЧС рассказали про ситуацию с половодьем в Рязанской области на 30 марта

Появилась информация о прохождении весеннего половодья в Рязанской области на 30 марта. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За сутки в Рязани уровень воды в Оке повысился на 20 сантиметров. Сейчас показатель составляет 500 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 9 сантиметров и составил 508 сантиметров выше нулевой отметки.

В районе Касимова уровень воды в Оке понизился на 25 сантиметров. Он составляет 478 сантиметров выше нулевой отметки.

В черте Кадома уровень воды в Мокше поднялся на 9 сантиметров и составил 621 сантиметр выше нулевой отметки.

В реке Проня в черте Быково уровень воды понизился на 24 сантиметров и составил 492 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

У Скопина уровень воды в Верде уменьшился на 19 сантиметров и составил 184 сантиметра выше нулевой отметки.

На данный момент подтоплены 16 низководных мостов, пять участков дороги. Водой отрезаны 13 населенных пунктов: в Сапожковском районе — четыре, Путятинском районе — три, Старожиловском районе — два, Рязанском районе — два, Шиловском районе — один, Ермишинском районе — один.