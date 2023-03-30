В Кадомском районе задержали мужчину, который украл у пенсионерки 55 тысяч рублей

В Кадомском районе задержали мужчину, подозреваемого в краже 55 тысяч рублей у своей соседки-пенсионерки. Об этом 30 марта сообщает региональное УМВД.

В полицию поступила информация, что безработный 48-летний житель села Игнатьево неожиданно стал тратить крупные суммы денег. Вскоре стало ясно, что он причастен к краже средств у своей 84-летней соседки.

По предварительной информации, мужчина зашел в дом к женщине, когда та вышла на улицу. Там он нашел тайник с деньгами, забрал их и пошел в магазин покупать спиртное.

«Сотрудники полиции нанесли визит пенсионерке, она при них проверила импровизированный тайник в мебели, где хранила сбережения, и обнаружила пропажу всех денег — 55 тысяч рублей. Оказалось, что в последние дни она не заглядывала в „тайник“ и узнала о краже от полицейских», — сообщает пресс-служба МВД.

В отношении мужчины мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.