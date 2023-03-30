В Госдуме заявили, что призывников не направят служить в новые субъекты России

В Госдуме заявили, что призывников не направят служить в новые субъекты России. Об этом в четверг, 30 марта, пишет INTERFAX.RU.

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, призванных в ходе весеннего призыва не отправят служить в новые субъекты России — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

«В новых субъектах РФ — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты», — сказал политик.

Весенний призыв на срочную службу начнется с 1 апреля 2023 года.