В Челябинске женщина сбила двух подростков на самокате

В Челябинске женщина сбила двух подростков на самокате. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Авария произошла в среду, 29 марта, в 17:05, на улице Кулибина.

По предварительной информации, женщина-водитель на Nissan Juke наехала на препятствие, после чего сбила подростков 14 и 16 лет, движущихся на одном электросамокате. В результате аварии пострадали и подростки, и водитель. Их доставили в медучреждение.

На 39-летнюю женщину-водителя завели уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ход расследования контролирует прокуратура Челябинска.