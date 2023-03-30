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Сорокина провела встречи с подрядчиками по проведению капремонта в школах

Мэр Рязани Елена Сорокина провела встречи с подрядчиками по проведению капремонта в школах №№ 1, 8, 15, 37, 41, 52 и 70. Об этом глава горадминистрации сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте».

Школы ремонтируются в рамках федеральной программы. На капремонт выделены средства из консолидированного бюджета. Отмечается, что в 2022 году отремонтированы четыре школы. В 2023 году их число увеличится до семи.

По словам Сорокиной, опыт 2022 года дал понимание, на каких этапах возникнут проблемы. Мэр отметила, что необходимо следить за своевременным заключением договоров на поставки стройматериалов, не допускать срывов поставки, а также следить за оплатой выполненных работ в части оформления финансовой документации. «Особая тема — привлечение надежных и проверенных субподрядных организаций. Все действия исполнителей должны быть синхронизированы. Культура выполнения строительных работ должна быть на уровне. Подрядчикам необходимо обратить самое пристальное внимание на эти моменты», — отметила Сорокина.

По словам мэра, со стороны администрации работы проконтролируют Дирекция заказчика объектов социальной сферы, управление образования и профильный заместитель.