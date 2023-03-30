Жители села Заокское получили бесплатные наборы продуктов в связи с разливом Оки

Ежегодно по весне село Заокское в Рязанской области «отрезает» от других населенных пунктов из-за разлива Оки. Люди сталкиваются с нехваткой продовольствия, невозможностью выехать из села. В этом году дополнительную гуманитарную помощь оказала компания «Капитал-Строитель жилья».

За день до разлива сотрудники организации привезли в сельский магазин «Лесок» около 80 килограммов продуктов — хлеб, крупы, фрукты и другие товары. Это позволило увеличить запас продовольствия на время разлива.

На следующий день работники магазина бесплатно раздали эти продукты малоимущим, многодетным семьям и пожилым людям.