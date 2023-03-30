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В Рязани появилась ипотека под 1,2%

До 30 апреля у рязанцев снова появилась возможность приобрести квартиру под низкий процент. ГК «Стройпромсервис» запустила программу льготной ипотеки от 1,2% на доступных условиях — потребуется только первоначальный взнос от 15% и стандартный пакет документов.

В рамках программы доступно более 70 вариантов квартир как в строящихся домах, так и в домах финальной готовности. Подобрать квартиру, узнать более подробно условия программы и оставить заявку на ипотеку можно в офисе и на сайте ГК «Стройпромсервис».

  • Телефон офиса продаж и консультации по ипотеке: +7 (4912) 247-000.
  • Официальный сайт застройщика: stroy-proms.ru
  • Telegram-канал: https://t.me/sps_62

Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Застройщик ООО СЗ «Глобус», ООО СЗ «Окские просторы». Проектные декларации размещены на наш.дом.рф.