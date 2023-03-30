В Рязани появилась ипотека под 1,2%

До 30 апреля у рязанцев снова появилась возможность приобрести квартиру под низкий процент. ГК «Стройпромсервис» запустила программу льготной ипотеки от 1,2% на доступных условиях — потребуется только первоначальный взнос от 15% и стандартный пакет документов.

В рамках программы доступно более 70 вариантов квартир как в строящихся домах, так и в домах финальной готовности. Подобрать квартиру, узнать более подробно условия программы и оставить заявку на ипотеку можно в офисе и на сайте ГК «Стройпромсервис».

Телефон офиса продаж и консультации по ипотеке : +7 (4912) 247-000.

: +7 (4912) 247-000. Официальный сайт застройщика : stroy-proms.ru

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