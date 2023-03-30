Рязанская мэрия не планирует пускать дополнительные маршруты по улице Халтурина

Администрация Рязани не планирует пускать по улице Халтурина дополнительные маршруты. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

В мэрии отметили, что транспортная доступность улицы Халтурина обеспечена троллейбусом № 12 и дополнительные маршруты пускать они не планируют.

«В будние дни на линии ежедневно планируется работа четырех единиц подвижного состава с интервалом движения в часы пик 13 минут, в межпиковое время — 26 минут, в выходные и праздничные дни трех единиц подвижного состава с интервалом движения 18-36 минут», — говорится в сообщении.

Отметим, что местные жители уже полгода под постами губернатора области Павла Малкова пишут о нехватке транспорта на улице Халтурина.

Кроме того, в комментариях рязанцы интересовались, как будут добираться люди, когда откроют новый онкоцентр и пассажиропоток увеличится. В мэрии на это ответили, что в шаговой доступности с медучреждениями на улице Спортивной находится остановка «Спортивная», через которую проходит восемь муниципальных маршрутов: троллейбусы №№ 5 и 12, автобус № 16 и 32 и маршрутки №№ 33, 62, 85 и 95.