Рязанца оштрафовали за дискредитацию российской армии

Рязанца оштрафовали за дискредитацию российской армии. Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Рязани.

Установлено, что 22 февраля 2023 года местный житель разметил шесть плакатов антивоенного содержания на одной из улиц города. Своим действием он дискредитировал действия ВС РФ в ходе СВО.

В сообщении пояснили, что действия рязанца не носят уголовно наказуемого характера.

В результате рассмотрения дела мужчине назначили административный штраф в размере 40 000 рублей.