Руководителя одного из рязанских бюджетных учреждений осудят за взятку

Руководителя рязанского бюджетного учреждения осудят за получение взятки. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Установлено, что обвиняемый получил от представителя коммерческой организации более 50 тысяч рублей за заключение договоров об оказании информационных услуг, необходимых для бюджетного учреждения.

Уголовное дело сопровождали сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Железнодорожному району Рязани.

Взяткодатель признал свою причастность, дал показания и способствовал расследованию преступлений. За это его освободили от ответственности. Доказательственная база признана достаточной для обвинительного заключения, дело направили в суд.