РИА Новости: омич до смерти избил жену, а их сын снимал это на видео

В Омской области мужчина избил до смерти свою жену. Процесс истязания на видео снимал сын, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление случилось в селе Изюмовка. 41-летний мужчина избил на почве ревности 39-летнюю супругу. После этого женщина умерла.

По словам собеседника агентства, мужчина, согласно предварительным данным, якобы регулярно заставал жену с любовниками, после чего бил ее, «а процесс избиений снимал на видео их сын, который осуждал поведение женщины». Официального подтверждения этой информации нет.

Официально региональный главк СК России сообщает только о факте преступления. Мужчину задержали, возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Как отмечает собеседник агентства, в телефоне у него нашли видео с избиениями.