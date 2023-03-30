Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
Птн, 31
Сбт, 01
ЦБ USD 77.09 0.11 31/03
ЦБ EUR 83.76 0.27 31/03
Нал. USD 76.8 / 82.45 30/03 18:01
Нал. EUR 83.6 / 85.19 30/03 18:01
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
11 часов назад
413
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
2 636
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
5 514
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
8 382
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
РИА Новости: омич до смерти избил жену, а их сын снимал это на видео

В Омской области мужчина избил до смерти свою жену. Процесс истязания на видео снимал сын, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление случилось в селе Изюмовка. 41-летний мужчина избил на почве ревности 39-летнюю супругу. После этого женщина умерла.

По словам собеседника агентства, мужчина, согласно предварительным данным, якобы регулярно заставал жену с любовниками, после чего бил ее, «а процесс избиений снимал на видео их сын, который осуждал поведение женщины». Официального подтверждения этой информации нет.

Официально региональный главк СК России сообщает только о факте преступления. Мужчину задержали, возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Как отмечает собеседник агентства, в телефоне у него нашли видео с избиениями.