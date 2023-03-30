Путин подписал указ о весеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Призыв продлится с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Всего на службу призовут 147 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет.

Также указ предписывает уволить со службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы по призыву которых истек. Выполнять необходимые во время призыва мероприятия предстоит правительству России, региональным властям и призывным комиссиям.