Пушилин заявил, что освобождение Артемовска не растянется надолго

Киев продолжает перебрасывать дополнительные резервы в Артемовск. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, город продолжают освобождать, а подразделения ЧВК «Вагнер» работают с нескольких направлений. Пушилин отметил, что приказа сдавать город с украинской стороны не было. Поэтому, заявил врио главы ДНР, увеличивается и число погибших со стороны украинского режима.

Ранее Пушилин заявил, что скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артемовска российскими силами. Он напомнил, что на данный момент по меньшей мере 70% города контролируют российские подразделения. По мнению врио главы республики, освобождение города «не растянется надолго».