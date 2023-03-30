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Пушилин заявил, что освобождение Артемовска не растянется надолго

Киев продолжает перебрасывать дополнительные резервы в Артемовск. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, город продолжают освобождать, а подразделения ЧВК «Вагнер» работают с нескольких направлений. Пушилин отметил, что приказа сдавать город с украинской стороны не было. Поэтому, заявил врио главы ДНР, увеличивается и число погибших со стороны украинского режима.

Ранее Пушилин заявил, что скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артемовска российскими силами. Он напомнил, что на данный момент по меньшей мере 70% города контролируют российские подразделения. По мнению врио главы республики, освобождение города «не растянется надолго».