Президент Аргентины призвал к переговорам между Россией и Украиной

Президент Аргентины Альберто Фернандес 29 марта высказался, что Россия и Украина должны как можно скорее установить диалог. Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи с американским лидером Джо Байденом, передают «Известия».

"В современном мире недопустимо считать, что территориальные конфликты можно решать вооруженным путем, но мы также хотим, чтобы этот конфликт как можно скорее закончился. Так что я сказал ему [Байдену, — прим. ред.], что считаю необходимым, чтобы стороны сели за стол переговоров и нашли решение путем диалога", — подчеркнул Фернандес.

Президент Аргентины считает, что международное сообщество должно сделать все необходимое, чтобы закончить конфликт между странами. Чем он дольше длится — тем больше наносится ущерб международной экономике, сообщил Фернандес.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной должен быть закончен «прямо сейчас».