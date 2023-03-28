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Трамп заявил о помощи в прекращении конфликта между Россией и Украиной

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной должен быть закончен «прямо сейчас». Об этом сообщает «РИА Новости».

Трамп говорит, что если конфликт не закончится, то он его решит сам.

«Это невероятно, у нас (во власти) находятся люди, которые не знают, что они делают. Однако, если (конфликт) не разрешится, я решу его сам — за 24 часа, с Путиным и Зеленским», — приводит слова экс-президента США информационное агентство.

Он пояснил, что организует простые переговоры, но их деталей разглашать не стал.